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USDA Proposes SNAP Benefit Cuts Affecting 6.3 Million Americans
By Jessica Smith,9 days ago
The U.S. Department of Agriculture (USDA) is proposing new restrictions on Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) eligibility that could eliminate food assistance for an estimated 6.3 million Americans, potentially reducing grocery spending among millions of households beginning in 2029. The proposed rule, published Nov. 10, would significantly narrow a longstanding...