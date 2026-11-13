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Power outages in Redding on Friday amid stormy weather
By Adam Robinson,9 days ago
REDDING, Calif. — The Redding Electric Utility is reporting multiple outages amid stormy weather in the Redding area on Friday, Nov. 13. On Friday morning, REU reported over 900 customers experiencing a power outage. For 568 customers in the downtown Redding area, REU expected power to be restored by noon. This includes areas near Waldon Street, Sonoma Street, Placer Street, Magnolia Avenue, West Street, Tehama Street, Yuba Street and Railroad Avenue.
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