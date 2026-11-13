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Cramer sees path for $350 billion defense bill and permitting reform in lame-duck session
By Staff,9 days ago
WASHINGTON — Sen. Cramer believes Congress still has a narrow window to pass a $350 billion military spending package and a major permitting reform bill during the lame-duck session, provided lawmakers keep the defense measure free of unrelated priorities. Speaking with program host Scott Hennen about legislative priorities following...