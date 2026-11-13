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Sheridan’s Holcomb, Monhead sign baseball scholarships with ASU-Mountain Home
By Luke Matheson,9 days ago
SHERIDAN — Two Sheridan baseball players signed scholarships Friday morning to continue their careers at Arkansas State University-Mountain Home during a ceremony at Sheridan High School’s Yellowjacket Arena. Right-handed pitcher and third baseman Kade Holcomb and left-handed pitcher and center fielder Landon Monhead were joined by family members,...