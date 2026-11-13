undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Washington Commanders Stun New York Giants 24-21 as Jayden Daniels Delivers Dramatic Fourth-Quarter Comeback
By Brian Hradsky,9 days ago
Washington Commanders Stun New York Giants 24-21 as Jayden Daniels Delivers Dramatic Fourth-Quarter Comeback. Maryland Sports Blog | November 13, 2026 | NFL Week 10 Recap. FINAL: Washington Commanders 24, New York Giants 21. Washington Commanders quarterback Jayden Daniels delivered another memorable comeback Thursday night, connecting with Stefon Diggs for...