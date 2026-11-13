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Paragon Home Care Becomes First Home Care Agency in Virginia to Earn National Seal of Excellence for Dementia Care
7 days ago
Families living with dementia deserve trained caregivers who understand their loved ones. This seal recognizes caregivers’ commitment to compassionate, quality care and gives families peace of mind.”. — Juan Tuason, founder and CEO of Paragon Home Care. MCLEAN, VA, UNITED STATES, November 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Paragon Home Care,...