undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Littman, Joan
9 days ago
Joan Littman, 91, passed away peacefully on Nov. 12, 2026. Preceded in death by her loving husband William Littman, parents Charles and Betty (Feibus) Stein and sister Bernice (Stein) Shamis, she is survived by her sons Bob (Leslie) Littman, Jim (Sandy) Littman and Tom (Kim) Littman, grandchildren Kaitlin (Will), Jamie (Drew), Carrie (Nelson), Jennifer (Henri), Joe (Michelle), Mitchell (Elise), Tara (Josh), Allison (Logan) and Sam (Christina) and 16 great-grand children.