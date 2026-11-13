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Guinea gold mining crackdown leaves 10 dead, sparks exodus
By Staff Writer,4 days ago
Ten people have been killed in clashes between security forces and protesters in Guinea’s northeastern gold-producing region of Siguiri, as a government crackdown on illegal mining triggers mass expulsions and a growing humanitarian crisis in neighbouring countries. The violence erupted Wednesday when defence and security forces attempted to enforce...