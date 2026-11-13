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Utility, tech officials see opportunities to increase grid utilization
By Brian Martucci,8 days ago
Transmission owners, grid operators and policymakers looking to interconnect large loads without straining the system or burdening other customers have many options for increasing grid headroom and flexibility, panelists from major utility and tech companies told attendees at the 2026 BNEF Houston Summit in Texas Wednesday. Tyler Norris, head of...