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The Programming Insider: Friday, November 13, 2026
By Marc Berman,8 days ago
On November 13, Felix Unger was asked to remove himself from his place of residence; that request came from his wife. Deep down, he knew she was right, but he also knew that some day he would return to her. With nowhere else to go, he appeared at the home of his friend, Oscar Madison. Several years earlier, Madison’s wife had thrown him out, requesting that he never return. Can two divorced men share an apartment without driving each other crazy?”…“The Odd Couple” (ABC): 1970-75. For more, click here.