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Redwire Names Former Leidos Executive William Mahoney as Defense Tech CTO
By Miles Jamison,4 days ago
Mahoney’s responsibilities include EO/IR payloads, RF sensors and autonomous systems. He served as engineering director at Northrop Grumman. Redwire has tapped William Mahoney, a former executive at Leidos and Northrop Grumman, as chief technology officer of its defense tech business. The Jacksonville, Florida-based company said Thursday that Mahoney will...