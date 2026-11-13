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Russian Deputy Prime Minister Visits Kabul with 130-Member Delegation to Boost Trade and Investment with Taliban
By Nazanin Mohseni,8 days ago
KABUL, AFGHANISTAN – Russian Deputy Prime Minister Alexei Overchuk has met with senior Taliban officials in Kabul as part of a high-level visit aimed at expanding economic and trade relations between Russia and Afghanistan. Overchuk, who arrived in Kabul on Thursday, November 12, was accompanied by a 130-member delegation...