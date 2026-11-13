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Trone Garriott leads push to ban stock trading by members of Congress
By IOWA'S NEWS NOW STAFF,8 days ago
Iowa Representative-elect Sarah Trone Garriott is leading an effort to ban members of Congress and their spouses from owning or trading individual stocks. Trone Garriott, who was elected to represent Iowa's 3rd Congressional District, joined North Carolina Representative-elect Jamie Ager in leading 51 incoming members of Congress in a letter to House Democratic leadership Friday.
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