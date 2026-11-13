undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
San Juan Capistrano Certified Farmers Market Friday November 13 2026
By wpra-source-author-site-1,8 days ago
This article was originally posted on https://calbizjournal.com. San Juan Capistrano Certified Farmers Market Friday November 13 2026. San Juan Capistrano Certified Farmers Market Friday November 13 2026 is the last market of 2026. San Juan Capistrano Farmers Market will resume in January 2027. Every Friday at 9:00am-1:00pm. Produce. Fresh Fish.