undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Trial date set for Army vet accused of killing homeless man
By Andy Lockley,9 days ago
MEMPHIS, Tenn. - A trial date has been set for an Army veteran who has been accused of killing a homeless man with an automatic rifle, according to court documents. Karl Loucks was arrested in May 2025 in the shooting death of Shaun Rhea and has been charged with first-degree murder. He's also been charged with aggravated assault after he allegedly slashed another homeless man twice with a knife.