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Asbury University Communication Arts Students Earn Prestigious Regional and National Honors
7 days ago
Students and graduates receive recognition for excellence in television production, filmmaking, screenwriting and communication research. Asbury University students and graduates in the School of Communication Arts continue to demonstrate their creativity and professional excellence, earning prestigious awards and recognition in television production, filmmaking, screenwriting and communication research. Three Asbury students...