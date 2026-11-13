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Kane County Emergency Management Director Earns Prestigious National Credential
8 days ago
Kane County Office of Emergency Management (OEM) Director Scott Buziecki recently received the Certified Emergency Manager (CEM®) designation during the International Association of Emergency Managers (IAEM) Annual Conference in Long Beach, California. The CEM designation is considered the highest professional credential in the emergency management profession. Candidates must demonstrate...