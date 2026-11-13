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Moscow car explosion injures former aide to pro-Russian Ukrainian politician
By Anna Chernova, Lauren Kent, CNN,8 days ago
(CNN) — A car explosion in southern Moscow injured a former aide to a pro-Russian Ukrainian politician on Friday, according to Russian authorities, the second apparent attack in two days. Sergey Zavorotny, who served as an adviser to the former pro-Russian prime minister of Ukraine Mykola Azarov, was transported...
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