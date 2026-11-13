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Trump administration blocks $1.2B Medicaid reimbursements to California over fraud concern
By Karl Cooke,8 days ago
How much Medicaid funding was withheld by Trump administration in October?. What previous Medicaid payment issue occurred between Trump and California?. Why did Trump administration cite personal care services in California?. A new wrinkle in the ongoing battle of fraud between the Trump administration and California. As the Trump administration...
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