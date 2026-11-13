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Northrop Grumman’s Louisiana Site Selected as C-130 Maintenance Depot
By Giulia Bernacchi,7 days ago
Northrop Grumman’s Lake Charles facility in Louisiana has been selected as a certified continental US maintenance depot for C-130 Hercules transport aircraft, adding capacity for repairs, overhauls, and inspections. The facility will perform depot-level maintenance, which covers more extensive work than routine aircraft servicing. Northrop Grumman said the additional...
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