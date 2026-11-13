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Nov 20: Galaxy of Lights Walking Nights
9 days ago
When: Nov. 20, 2026, 4:30–8:45 p.m. Where: Huntsville Botanical Garden, 4747 Bob Wallace Ave. SW, Huntsville. Cost: Advance tickets range from $17–$24 for adults and $10–$16 for children ages 3–15. Children 2 and under are free. https://hsvbg.org/visit/exhibits/galaxy-of-lights/?fbclid=IwY2xjawVhymZleHRuA2FlbQIxMABwZG9mBWJyaWQRMUhRVGNxcW5ESFNwcUNBUHJzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEfIPmE6vCLZBZgZBUroVCLSZckfVPa3FXpmbf9w43g2bcvWga-rHT7LGxjLk8_aem_W1CafJWkBe8cRUhfv22O7Q#. Celebrate the 31st season of Galaxy of Lights with...