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Freeze Warning Issued for WEIS Coverage Area Beginning Friday Night
By WEIS Radio,8 days ago
URGENT – WEATHER MESSAGE. Marion-Lamar-Fayette-Winston-Walker-Blount-Etowah-Calhoun-Cherokee-Cleburne-Pickens-Tuscaloosa-Jefferson-Shelby-St. Clair-Talladega-Clay-Randolph-Sumter-Greene-Hale-Perry-Bibb-Chilton-Coosa-Tallapoosa-Chambers-Marengo-Dallas-Autauga-Lowndes-Elmore-Montgomery-Macon-Bullock-Lee-Russell-Pike-Barbour-Including the cities of Eutaw, Tuskegee, Columbiana, Talladega, Heflin, Roanoke, Linden, Troy, Ashland, Wetumpka, Opelika, Sylacauga, Lafayette, Union Springs, Centreville, Hoover, Hayneville, Selma, Oneonta, Greensboro, Livingston, Carrollton, Moody, Montgomery, Fort Deposit, Centre, Dadeville, Valley, Auburn, Demopolis, Prattville, Hamilton, Eufaula, Tuscaloosa, Moundville, Clanton, Lanett, Jasper, Vernon, Sulligent, Gadsden, Tallassee, Alexander City, Anniston, Fayette, Marion, Rockford, Phenix City, Pelham, Double Springs, Birmingham, Pell City, and Alabaster.