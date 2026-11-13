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Semi driver arrested for DUI in elementary school zone during dismissal, police in TN say
By Chasity Maynard,9 days ago
ERIN, Tenn. (WSMV) - A semi-truck driver was arrested this week after allegedly driving under the influence in a school zone as young students were being dismissed. Erin Police said they arrested Arisma Arisme Thursday for allegedly driving under the influence with a suspended license. Officers arrested Arisme after receiving...
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