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Thailand’s Village Fund Office Launches a Nationwide Agricultural Skills Program
By National VillageUrban Community Fund,8 days ago
CHANTHABURI, Thailand, Nov. 13, 2026 (SEND2PRESS NEWSWIRE) — The National Village and Urban Community Fund Office (VF) has launched a multi-region agricultural skills program with the Agricultural Research Development Agency (ARDA) and the King Rama IX Agricultural Museum (KRAM). The “Four-Region Professional Agricultural Skills Development Project” focuses on full value-chain training to raise product quality, improve processing, and increase local incomes.
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