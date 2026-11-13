undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
NFIB index: Main Street Optimism steady, uncertainty gauge falls, tax increase prompts concern
By ROI-NJ Staff,8 days ago
The NFIB Small Business Optimism Index for October was 97.8, down 0.1 points from September and slightly below the 53-year average of 98.0. The Uncertainty Index fell 6 points to 84 from September, the lowest level since December 2025. Taxes rose significantly in October from September. Twenty-one percent of small...
1