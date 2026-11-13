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Later is Named a Premier TikTok Creative Partner after Record Growth
By PRNewswire,8 days ago
TikTok recognizes Later as a best-in-class creator marketing partner, fueling high-performing campaigns for the world’s leading brands. Later, the world’s most intelligent influencer marketing company, today announced it’s upgraded its partner status to a badged Premier TikTok Creative Partner within the TikTok Marketing Partners Program. The designation recognizes Later’s expertise in helping brands build and optimize TikTok creator marketing campaigns. That expertise is powered by Later EdgeAI, the company’s proprietary intelligence layer that turns first-party creator, campaign and commerce data into insights to forecast performance and guide creator strategy.