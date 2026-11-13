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Nikkiso completes dry dock overhaul of LNG carrier’s cryogenic pumps
By Marine Log Staff,8 days ago
Temecula, Calif.-headquartered cryogenic equipment specialist Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) has successfully completed a dry-dock maintenance project on the 1990-built, 136, 400 cubic meter LNG carrier Ekaputra 1, carrying out the overhaul of seven cryogenic pumps in only 10 days. The work was performed for vessel...