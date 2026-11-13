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Problem-solving plants
By Teresa McPherson,8 days ago
Five plant breeders share how their latest plant varieties address common challenges for home gardeners and what drives their breeding decisions. Home gardeners are seeking plants that simplify maintenance, withstand common challenges and support their personal gardening goals. Here, four breeding companies share how their plant offerings are helping home gardeners create landscapes that work for them.