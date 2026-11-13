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Tennessee Honors Shackelford Funeral Directors for 100 Years in Business
8 days ago
Shackelford Funeral Directors was recognized for 100 years in business in Tennessee during a program Thursday, November 12, 2026, at its Bolivar funeral home on Mecklenburg Drive. Tracey Exum from The Tennessee Department of Economic and Community Development presented a certificate from TNECD Commissioner Stuart McWhorter marking the centennial. The...
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