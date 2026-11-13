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Westmoreland County soccer playoff preview capsules for Nov. 14, 2026
By Bill Beckner,3 days ago
Harbor Creek (16-1-4) vs. Franklin Regional (19-1-2) 2 p.m. Saturday, Neshannock High School, New Castle. Winner plays: Winner of 7-2 Plum (15-3-2)/3-1 Cocalico (21-1-0) Tuesday (time, site TBD) in semifinals. District/place: Harbor Creek 10-1; Franklin Regional 7-1 Players to watch: Daniel Todd, Franklin Regional; Sean Kirsten, Harbor Creek. Corner kicks:...