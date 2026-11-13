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ExxonMobil Greenlights Longtail Gas Development on Stabroek Block
By Edited By:,7 days ago
ExxonMobil has approved the Longtail development on Guyana’s Stabroek block. (Image credit: ExxonMobil) Government approval of Longtail Field Development Plan targets project start-up in 2030. Eighth Stabroek block development advances Guyana’s gas and condensate resources. Additional $12.5 billion investment planned for the Longtail development. ExxonMobil has made a...