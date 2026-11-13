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Influencer Hires Former McCann, SuperAwesome Executives as COO and Global CMO
By Dragomir Stojkov,7 days ago
Creator marketing agency Influencer has appointed Chris Hansen, a former senior leader at SuperAwesome and Power Digital, as Chief Operating Officer, and Crystal Malachias, previously Global Head of Influencer at McCann, as Global Chief Marketing Officer. The agency said the hires support its “Creator Marketing Engineer” operating model, which connects...