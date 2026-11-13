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Trinity County to Proclaim Women’s Entrepreneurship Day and Honor Local Women Business Owners
By Staff,8 days ago
On Tuesday, November 17, 2026, the Trinity County Board of Supervisors will consider a resolution recognizing the vital contributions of women entrepreneurs across Trinity County and proclaiming November 19, 2026, as Women’s Entrepreneurship Day. With 3,179 square miles of rural mountain communities and no incorporated cities, Trinity County relies...