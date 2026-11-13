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Emerald Knights Concept Art Reveals A Green Lantern vs. Manhunter Battle That's A Far Cry From Lanterns
8 days ago
Before DC Studios announced its plans for a Lanterns TV series, Warner Bros. was developing Emerald Knights with Greg Berlanti, Marc Guggenheim, and writer and showrunner Seth Grahame-Smith. The creative team also included Geoff Johns, Sarah Schechter, David Madden, David Katzenberg, Elizabeth Hunter, and Sara Saedi, with Lee Toland Krieger...