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Jensen Huang Quit Nvidia Before the Opening Bell and Tokenized Nvidia Priced It First
By Milos Djukanovic,7 days ago
Nvidia announced on Thursday, 12 November 2026, that Jensen Huang had resigned as chief executive, effective immediately, ending a 33-year run. CFO Colette Kress became interim CEO. The news landed before the Nasdaq regular session opened. By the time the opening bell rang, tokenized Nvidia shares, onchain perpetual futures and...