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Merab Dvalishvili and Friend Saba Lazishvili Freed From Detention Following Hotel Attack
By Subham,8 days ago
› MMA News › Merab Dvalishvili and Friend Saba Lazishvili Freed From Detention Following Hotel Attack. Former UFC bantamweight champion Merab Dvalishvili and his friend Saba Lazishvili, who were detained on Wednesday following the wild brawl involving PFL lightweight champion Usman Nurmagomedov and the latter’s team, have now been released from a UAE detention center, according to Ariel Helwani.