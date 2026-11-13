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SpaceX and Tesla could announce a merger as early as next month
7 days ago
Tesla and SpaceX are accelerating internal merger discussions to create a single corporate powerhouse valued near $3.4 trillion. The combined entity would unify commercial orbital rockets, electric vehicles, satellite internet, and robotics into the 5th largest publicly traded company on Earth. Complicated regulatory clearances and defense security reviews over Chinese factories could push an official agreement into 2027.