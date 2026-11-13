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REMS Certification and Team-Wide Training for Bispecific Administration in Multiple Myeloma
7 days ago
Ralph V. Boccia, MD, FACP, explained who needs REMS certification and which care team members need training to deliver bispecific antibodies. Ralph V. Boccia, MD, FACP, founder of The Center for Cancer and Blood Disorders, clinical associate professor at MedStar Georgetown University Hospital, and medical director of the International Oncology Network Clinical Research Program, explained who in his practice obtains Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) certification for bispecific antibodies and what training the broader multidisciplinary team needs.