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BC-Soybean Futures
By The Associated Press,7 days ago
NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Friday, November 13. ContractOpenHighLowLastChangeToday's VolumeThursday's Volume. Mar 271225.501245.751225.001237.25+18.2550787107018. May 271232.501252.751232.501244.50+19.503345765638. Jul 271237.501257.001237.501250.00+17.502575233172. Aug 271220.501238.751220.501232.75-4.75536520960. Sep 271184.251200.501184.251195.75-24.2535813271. Nov 271177.501191.751177.501187.25+3.00115423425. Jan 281193.501202.251193.501198.25+22.2545110895. Est vol 234,512. Thu.'s vol 244,687. Open int 956,142. Open Interest Change +21151.