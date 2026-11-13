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Kiefer Sutherland Fighting Uber Driver's Assault Lawsuit, Claims Self-Defense
By TMZ Staff,7 days ago
Kiefer Sutherland wants a judge to toss out an Uber driver's lawsuit against him alleging assault and claims he acted in self-defense ... TMZ has learned. In legal docs, obtained by TMZ, Kiefer's team denies the allegations made against him ... including claims he acted recklessly or that Uber driver Rafael Manvelyan suffered any injuries.