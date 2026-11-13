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Britt Holds SD-24 Lead; Reives Priorities; County Canvass Underway
By Bernie Bowles,7 days ago
Republican Sen. Danny Britt maintains a 228-vote lead over Democrat Catina Hamm in Senate District 24 after provisional ballots were counted, keeping Republicans positioned for a 26-24 Senate majority as counties hold canvass meetings today. Presumptive House Speaker Robert Reives outlined priorities for the new Democratic House majority, focusing on affordability and a more collaborative legislative process. Andy Jackson of the John Locke Foundation joins to explain North Carolina’s county canvass process and recount rules for close races. Plus, North Carolina continues to hold its top AAA bond ratings from S&P and Moody’s.