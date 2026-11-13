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Gov. Jared Polis blames ‘legal but unethical’ private equity practices for driving up Medicaid spending
By Nick Coltrainncoltrain@denverpost.com,4 days ago
Gov. Jared Polis singled out private equity firms for blowing up Colorado’s Medicaid budget in recent years, accusing the financial firms of taking advantage of the state’s attempts to care for its most vulnerable residents. Polis, a Democrat who is term-limited, laid out the case Thursday at his...
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