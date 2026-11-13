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Port of Columbia: Touchet Valley Trail moves forward, craft malt facility canceled
By Dan Thesman,7 days ago
DAYTON, Washington — The Port of Columbia Board of Commissioners approved its 2027 Capital Facilities Plan during a meeting Tuesday, advancing plans for the Touchet Valley Trail while addressing a tenant setback at Blue Mountain Station. The 2027 Capital Facilities Plan, outlining infrastructure projects through 2032 and 2036, including...
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