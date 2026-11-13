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Marion County Sheriffs Report – 11-13-26
By Derek Cardwell,7 days ago
IN THE PAST 24 HOURS MARION COUNTY SHERIFF’S DEPUTIES RESPONDED TO 33 CALLS FOR SERVICE INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: NINE EXTRA PATROL REQUESTS…FOUR PAPER SERVICE ATTEMPTS…THREE ACCIDENTS…THREE FOLLOW UPS…TWO RETURN PHONE CALLS… TWO RESCUES…ONE MOTORIST ASSIST…ONE VEHICLE UNLOCK…ONE SUICIDAL SUBJECT…ONE DOG…ONE GRASS FIRE…ONE RECKLESS DRIVER…ONE DEER…ONE INCOMPLETE 911 AND TWO OTHER CALLS.