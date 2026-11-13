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Arizona vs. Auburn: Start Time, Streaming Live, TV Channel, How to Watch
By Data Skrive,3 days ago
The Auburn Tigers (2-0) battle the Arizona Wildcats (2-1) at Neville Arena on November 13, 2026. In its most recent game, Arizona topped Northern Arizona on Tuesday, 90-59. Ivan Kharchenkov scored a team-high 20 points (and added seven assists and seven boards). On Monday, in its last game, Auburn defeated Appalachian State 75-53. With 26 points, Tahaad Pettiford was its high scorer.