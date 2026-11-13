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Vivian Lee
By Editorial,7 days ago
Vivian Lee, 91, of Haleyville, passed away Tuesday, November 10, 2026. She was a beloved member of Littleville United Methodist Church. Her last days were spent surrounded by family. She is survived by her daughter, Sherry Deken. She loved her grandchildren and great-grandchildren very much and they were the center of her world. Her grandchildren are Cassandra Oden (husband John Robert Oden), Cody Deken (wife, Jillian Deken) and Kali Lee and her great-grandchildren are Alyson, Wyatt and Rylee.