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Tuberville names Eddins communications director, launches transition site
7 days ago
Governor-elect Tommy Tuberville has named Hannah Eddins communications director for his incoming administration, his transition team announced. Eddins is now deputy communications director in Tuberville’s U.S. Senate office in Washington, where she helps guide his communications strategy in Alabama and nationally. She is from Samson and holds a bachelor’s degree in public relations and a master’s degree in communication from Auburn University.
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