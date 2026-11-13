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Fujifilm Launches Consulting Program for Print Excellence
7 days ago
FUJIFILM North America Corporation, Business Innovation Division, announces the introduction of its ALIGN program, a consulting-based print excellence program that combines decades of Fujifilm print expertise with a structured, on-site process to help print businesses achieve consistent, repeatable color across presses (of various brands), operators, shifts, devices, and production environments.