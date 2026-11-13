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Redeemer Health Bets Its Future on Senior Care as Holy Redeemer Hospital Heads for Sale
By Michael-Paul Kidd,3 days ago
Redeemer Health plans to build its future around rehabilitation and senior care, even if Holy Redeemer Hospital does not survive, writes John George for The Philadelphia Business Journal. The Meadowbrook-based nonprofit filed for Chapter 11 bankruptcy on Nov. 1. Its board decided that leaving acute care offers the best chance...
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