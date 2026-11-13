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New Mexico Public Education Department’s Office Of Special Education To Host Parent University To Connect Families With Resources
By Carol A. Clark,7 days ago
SANTA FE – The New Mexico Public Education Department’s (PED) Office of Special Education will host its third annual Parent University in Albuquerque Nov. 13–14 and in Las Cruces Nov. 20–21, offering families free opportunities to learn about special education from cradle to career. Training sessions...